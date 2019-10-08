Смолов 9 октября пройдет углубленное обследование

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов завтра, 9 октября, пройдет углубленное медицинское обследование. Он получил травму в матче 12-го тура с «Арсеналом» (2:1), в котором отметился результативной передачей.

— Предварительный диагноз — у Федора Смолова повреждение мышц задней поверхности бедра, — цитирует ТАСС представителя пресс-службы «Локомотива». — В настоящий момент он проходит стартовый курс консервативной терапии, завтра ему будет сделан комплекс обследований. Уже после будут понятны точный диагноз, сроки восстановления и формат дальнейшего лечения.

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