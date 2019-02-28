Смолин стал главным тренером молодежки "Уфы"

Дмитрий Смолин назначен главным тренером молодежной команды "Уфы", сообщает официальный Твиттер башкирского клуба.
В тренерский штаб также вошел Наиль Хабибуллин, который ранее возглавлял "Уфу-2002".
В молодежном первенстве "Уфа" занимает последнее место с 8 очками.
Дмитрий Смолин – главный тренер "Уфы-молодежной"– ФК УФА (@UfaFc) 28 февраля 2019 г.
Главным тренером молодежного состава ФК "Уфа" назначен Дмитрий Смолин. В тренерский штаб также вошел Наиль Хабибуллин, который ранее возглавлял "Уфу-2002"
Удачи, Дмитрий! pic.twitter.com/y2sUz1EE3K
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