17:50 | Футбол — РПЛ

Смолин стал главным тренером молодежки "Уфы"

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Дмитрий Смолин назначен главным тренером молодежной команды "Уфы", сообщает официальный Твиттер башкирского клуба.

В тренерский штаб также вошел Наиль Хабибуллин, который ранее возглавлял "Уфу-2002".

В молодежном первенстве "Уфа" занимает последнее место с 8 очками.

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