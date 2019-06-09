СМИ: в Мексике заинтересовались Дзагоевым

Мексиканский "Тигрес" заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева​, утверждает eluniversal.com. Контракт 28-летнего россиянина истекает этим летом, поэтому он может перейти в другой клуб как свободный агент.

В настоящее время Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена. Хавбек получил повреждение в февральском товарищеском матче с "Картахеной", из-за которой вынужден пропустить остаток сезона.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб ведет переговоры с Дзагоевым по продлению контракта. Также появлялась информация, что футболист летом покинет клуб в статусе свободного агента, так как стороны не могут договориться по зарплате.

Дзагоев стал игроком ЦСКА в середине ноября 2007 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей в составе армейцев и отметился 1 результативной передачей.