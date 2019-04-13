СМИ: "Рома" отправила скаутов, чтобы просматривать Фернанду

"Рома" проявляет интерес к полузащитнику "Спартака" Фернанду.

По информации Corriere dello Sport, итальянский клуб отправил скаутов, чтобы просмотреть 27-летнего бразильца. Отмечается, что "Рома" сделала предварительный запрос в "Спартак" касательно возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что в услугах Фернанду также заинтересован "ПСЖ".

Контракт Фернанду со "Спартаком" рассчитан до 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

В составе "Спартака" Фернанду выиграл чемпионат России, а также Суперкубок-2017. В текущем сезоне бразилец провел 20 матчей за красно-белых, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.