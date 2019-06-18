СМИ: Нойштедтер ради "Бешикташа" отложил предложения из России

Центральный защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в "Бешикташе". Его контракт завершится в конце июня. Сообщается, что предложение уже сделано, а в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер команды Абдулла Авджи.

– Авджи проявлял интерес, когда еще тренировал "Истанбул Башакшехир", – цитирует Fanatik Романа. - Мой агент встретится с руководством этой команды в ближайшие несколько дней. Пока не освобождаю дом в Стамбуле. Горжусь, что такой специалист заинтересован в сотрудничестве. Сейчас я отложил все предложения из России и Германии. Через несколько дней будущее прояснится.

С 2016 года натурализованный немец выступал за "Фенербахче" (21 официальный матч, 1 гол, 4 желтых и 1 красная карточки в сезоне-2018/19).

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