СМИ: Миха Зайц может перейти в "Краснодар" на следующей неделе

Словенский полузащитник "Фенербахче" Миха Зайц может продолжить карьеру в "Краснодаре", информирует superhaber.tv. Трансфер оценивается в 8 миллионов евро.

Если агент 25-летнего хавбека договориться с российским клубом об условиях личного контракт, то переход будет оформлен уже на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Зайц отказался переходить в киевское "Динамо". Кроме того, футболистом интересовались "Спартак" и "Фиорентина". Зайц перешел в "Фенербахче" зимой этого года и в 10 матчах забил два гола.