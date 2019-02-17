СМИ: Гранат вернется из "Рубина" в московское "Динамо"

В ближайшее время защитник "Рубина" Владимир Гранат вернется в стан московского "Динамо", сообщает "Бизнес Online".

Вместе с ним в Москву переедет защитник Игорь Калинин. Отмечается, что игроки присоединятся к динамовцам на сборе в Белеке. Там же сейчас работает и "Рубин".

На неделе у "Динамо" сменился собственник. Банк ВТБ выкупил клуб у спортивного общества "Динамо", и поэтому переходы Граната и Калинина стали возможны.

Ранее Гранат пошел почти на трехкратное понижение зарплаты - с 1,5 миллионов до 600 тысяч евро, но, несмотря на это, он остался одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.

Гранат уже выступал за "Динамо" с 2007 по 2015 годы. В текущем сезоне 31-летний игрок обороны провел 11 матчей в составе "Рубина". Калинин же поучаствовал в трех встречах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.