СМИ: CAS отклонил иск "Реала" к "Бенфике" по переходу Гарая в "Зенит"

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск мадридского "Реала" к португальской "Бенфике" по поводу перехода аргентинского защитника Эсекиэля Гарая в "Зенит", сообщает A Bola. CAS признал подозрения "Реала" беспочвенными, а сделку – правомерной.
Иск подал "Реал", за который аргентинец выступал с 2008 по 2011 год. "Королевский клуб" по условиям сделки с "Бенфикой", куда Гарай перешел в 2011 году, должен был получить 50 процентов от последующей перепродажи игрока. В 2014 году игрок перешел в "Зенит" за 6 миллионов евро. "Реал" считает, что эта цифра занижена, ведь "Бавария" предлагала за футболиста 15 миллионов евро. Однако это предложение отклонили.
В итоге "Бенфика" получила 40 процентов от суммы сделки с "Зенитом", 50 процентов по договору получил "Реал", еще 10 процентов – компания – партнер Benfica Stars Fund.
punch_s
Скорее Бенфика, а не Зенит. Шулеры. Нашим то пофигу кому платить. Это португальцы делиться не захотели. Понятно ведь, что они получили куда больше тех самых 6 млн..., так или иначе;)
12:57 17 декабря
Птицuk
Зенит - шулеры. Канделябром по роже...
01:38 17 декабря
Al Rains
В России все схемы откатные...правители научили))
01:01 17 декабря
shpasic
хаха, выкусили, сливочные))
22:25 16 декабря
maxa19
Неужели португальский мальчонка не получил отпускные? И может недосчитаться 13-й з\п...
22:09 16 декабря