Смертин пропустил форум УЕФА в Лондоне из-за неполучения визы

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин сообщил, что не смог посетить форум УЕФА из-за неполучения визы.

«6 марта в Лондоне был форум УЕФА, на котором собрались 75 ассоциаций. Я подал, но, к сожалению, мне не дали визу, у меня есть шенген, но здесь нужна была британская. Понятно, что все материалы получил, приятно, что приглашают, участвуем. Более того, многие программы берутся в пример УЕФА, как «Стальная воля» — это направление футбола равных возможностей, в первую очередь вовлечение как можно большего количества людей в футбол, [возможность] поддерживать команду и работать в виде спорта», — приводит ТАСС слова Смертина.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.