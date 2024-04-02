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Сегодня, 12:50

Титов надеется, что Зиньковский сможет заменить Промеса в «Спартаке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов нашел для красно-белых замену нападающему клуба Квинси Промесу.

«Мне очень нравится Зиньковский. Он сильно прибавил. Я надеюсь, что не сразу, но мы увидим через какое-то время в лице Зиньковского Промеса. Он и забивает, и отдает. Хотелось, чтоб еще и были помощники, те же Соболев, Угальде», — приводит слова Титова РИА Новости.

27-летний Зиньковский в текущем сезоне сыграл за «Спартак» 28 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. 32-летний Промес провел 21 игру и записал на свой счет 8 голов и 8 голевых передач.

В середине марта Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Источник: РИА Новости
Антон Зиньковский
Егор Титов
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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Пари НН – Краснодар
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6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
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Динамо – Спартак
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