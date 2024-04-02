Титов надеется, что Зиньковский сможет заменить Промеса в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов нашел для красно-белых замену нападающему клуба Квинси Промесу.

«Мне очень нравится Зиньковский. Он сильно прибавил. Я надеюсь, что не сразу, но мы увидим через какое-то время в лице Зиньковского Промеса. Он и забивает, и отдает. Хотелось, чтоб еще и были помощники, те же Соболев, Угальде», — приводит слова Титова РИА Новости.

27-летний Зиньковский в текущем сезоне сыграл за «Спартак» 28 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. 32-летний Промес провел 21 игру и записал на свой счет 8 голов и 8 голевых передач.

В середине марта Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.