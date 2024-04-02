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Иранский игрок «Ростова» Мохеби назвал любимые блюда в России

Алина Савинова
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Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби назвал самые любимые блюда в России.

«На базе беру постоянно борщ. Еще могу есть сырники на завтрак, обед и ужин», — приводит Sport24 слова Мохеби.

Также футболист похвалил российские железные дороги.

«Не устал ли ездить на поезде? Нет. Мне нравятся российские железные дороги. Да, они не совсем комфортные, но в остальном — хороший вид транспорта. Люблю поезда в России», — добавил он.

Мохеби перешел в «Ростов» летом 2023 года. 25-летний иранец в 26 матчах за желто-синих забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

Источник: Sport24
Футбол
Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
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2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
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