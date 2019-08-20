Смертин назначен советником президента РФС
12:56
Российский футбольный союз на своем официальном сайте сообщил о кадровых перестановках в организации.
Спортивным директором РФС назначен Андрей Лексаков, ранее занимавший пост технического директора. В свою очередь, Андрей Власов займет должность технического директора.
Алексей Смертин назначен советником президента РФС, также он продолжит исполнять функции офицера по борьбе с дискриминациями в футболе.
44-летний Алексей Смертин — бывший полузащитник сборной России, «Динамо», «Уралана», «Бордо», «Челси», «Портсмута» и «Чарльтона».