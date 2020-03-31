Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, почему он обменивается подколками в Instagram c форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

— Как зацепились с Дзюбой в Instagram? Не могу сказать, как это началось, — сказал Слуцкий в эфире канала «Матч премьер». — Это просто for fun (для удовольствия — Прим. «СЭ»), на самом деле у нас прекрасные отношения. Считаю, что пошутить друг над другом могут позволит себе только те, у которых есть очень хороший человеческий контакт. Чувство юмора? Если шутить как Артем Дзюба, то чувства юмора недостаточно.

«Ну, игрочишка, держись». Все зарубы Слуцкого и Дзюбы в Instagram — это красиво