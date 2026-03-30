Умяров вошел в топ-10 игроков «Спартака» по матчам в чемпионатах России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вошел в десятку по числу матчей за красно-белых в чемпионатах России, сообщает пресс-служба клуба.

Игра против «Оренбурга» (2:0) в 22-м туре РПЛ стала для 25-летнего футболиста 149-й в чемпионатах России. По этому показателю он обошел бывшего капитана «Спартака» Сергея Паршивлюка, который провел 148 игр.

Девятое место в списке занимает еще один экс-капитан красно-белых Георгий Джикия (164 матча). Рекордсменом является Егор Титов — 324 матча.

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