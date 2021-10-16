Фанаты «Локомотива» поблагодарили Николича баннером
Болельщики «Локомотива» перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» вывесили на трибунах стадиона «Ак Барс Арены» баннер в знак благодарности бывшему главному тренеру команды Марко Николичу.
«Хвала, Марко», — написано на баннере.
Напомним, 5 октября «Локомотив» объявил об увольнении Николича. 42-летний серб возглавлял команду с июня 2020 года. Вместо него на пост главного тренера назначен немецкий специалист Маркус Гисдоль. Для него встреча с «Рубином» станет дебютной.
Хвала, Марко! ??? #РубинЛоко pic.twitter.com/Sw7TznoGsq— Руслан Абушкин (@abushkin2) October 16, 2021
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