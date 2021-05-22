Слуцкий обратился ко всем судьям РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий через «СЭ» задал ряд вопросов российским судьям. В частности, Слуцкий не видит логики в том, что его команда нарушает правила практически реже всех в лиге, но при этом казанцы на первом месте по количеству желтых карточек, вторых желтых и красных.

«Наш аналитический отдел посчитал, что «Рубин» — третья команда по наименьшему количеству фолов в РПЛ, — отметил Слуцкий. — Мы в тройке тех, кто фолит меньше всех в лиге. Но по количеству желтых карточек, вторых желтых и красных — мы на первом месте. Хотя это показатели прямой корреляции. Как я понимаю: чем ты меньше фолишь, тем меньше получаешь карточек. Возникает вопрос: почему нам показывается такое огромное неправомерное количество желтых? Многие из них ЭСК потом отменяла. Что является прямой корреляцией? Количество желтых карточек, при том, что мы меньше всех фолим — это просто так получилось или потому что вы Слуцкого не любите? Объясните мне пожалуйста, судьи.

С введением ВАР на 70% выросло количество желтых карточек, которые показывают наши арбитры. А с чем это связано? Пусть наши судьи тоже аргументировано объяснят это явление, потому что в других чемпионатах такого огромного роста нет».

«Рубин» по итогам сезона-2020/21 занял четвертое место в Тинькофф РПЛ и вышел в Лигу конференций — третий по силе еврокубковый турнир УЕФА.

(Владислав Зимагулов)