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Слуцкий: «Надеюсь, Сайто сможет встроиться в игровую модель «Рубина»

10:05
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход полузащитника Мицуки Сайто, который был арендован у «Сенан Бельмаре».

«Нам был прекрасно известен его уровень. Это очень мобильный центральный полузащитник, который достаточно креативен на мяче, с огромным объемом работы. Я надеюсь, что он сможет встроиться в нашу игровую модель», — сказал Слуцкий пресс-службе клуба.

21-летний Сайто провел в лиге J1 75 матчей, в которых отметился 4 голами и сделал 3 результативные передачи. Он также является игроком сборной Японии U23.

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