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«Словно вчера уехал с базы». Первые слова Нойштедтера после возвращения в «Динамо»

20:03
Роман Нойштедтер. Фото ФК «Динамо»
Роман Нойштедтер. Фото ФК «Динамо»
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Полузащитник Роман Нойштедтер, который ранее подписал контракт с «Динамо» до конца текущего сезона, сообщил, что рад вернуться в московскую команду.

«Очень рад вернуться! Постоянно был на связи с ребятами, регулярно переписывались, сам я смотрел матчи «Динамо». Мне очень хочется продолжить то дело, что мы начали в прошлом сезоне.

На самом деле ощущение такое, словно вчера уехал с базы, а сегодня вернулся. Просто в другую комнату теперь заехал. Чувствую себя в «Динамо» очень комфортно, в команде шикарный коллектив. Одним словом я — дома!" - приводит слова Нойштедтера пресс-служба «Динамо».

В прошлом сезоне 32-летний футболист провел за «Динамо» 21 матч и сделал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15852

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