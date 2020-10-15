«Словно вчера уехал с базы». Первые слова Нойштедтера после возвращения в «Динамо»

Полузащитник Роман Нойштедтер, который ранее подписал контракт с «Динамо» до конца текущего сезона, сообщил, что рад вернуться в московскую команду.

«Очень рад вернуться! Постоянно был на связи с ребятами, регулярно переписывались, сам я смотрел матчи «Динамо». Мне очень хочется продолжить то дело, что мы начали в прошлом сезоне.

На самом деле ощущение такое, словно вчера уехал с базы, а сегодня вернулся. Просто в другую комнату теперь заехал. Чувствую себя в «Динамо» очень комфортно, в команде шикарный коллектив. Одним словом я — дома!" - приводит слова Нойштедтера пресс-служба «Динамо».

В прошлом сезоне 32-летний футболист провел за «Динамо» 21 матч и сделал две результативные передачи.