«Динамо» объявило о возвращении Нойштедтера
Полузащитник Роман Нойштедтер подписал контракт с «Динамо» до конца сезона-2020/21, сообщает пресс-служба московской команды. 32-летний россиянин будет выступать за клуб под 5-м номером.
В прошлом сезоне Нойштедтер провел за «Динамо» 21 матч и сделал две результативные передачи. Предыдущий контракт игрока с бело-голубыми действовало до конца июля 2020 года.
В активе Нойштедтера 13 матчей за сборную России.
?? Нойштедтер вернулся в «Динамо»!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 15, 2020
Игрок сборной России Роман Нойштедтер подписал с «Динамо» контракт до конца сезона 2020/21.
Нойштедтер уже выступал за бело-голубых в прошлом сезоне — на его счету 21 матч и 2 голевые передачи.
С возвращением, Роман ??#ПродолжаемДвижение pic.twitter.com/FDfSZUOLkZ
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