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«Динамо» объявило о возвращении Нойштедтера

19:27
Роман Нойштедтер. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Нойштедтер. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник Роман Нойштедтер подписал контракт с «Динамо» до конца сезона-2020/21, сообщает пресс-служба московской команды. 32-летний россиянин будет выступать за клуб под 5-м номером.

В прошлом сезоне Нойштедтер провел за «Динамо» 21 матч и сделал две результативные передачи. Предыдущий контракт игрока с бело-голубыми действовало до конца июля 2020 года.

В активе Нойштедтера 13 матчей за сборную России.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15851

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