«Динамо» объявило о возвращении Нойштедтера

Полузащитник Роман Нойштедтер подписал контракт с «Динамо» до конца сезона-2020/21, сообщает пресс-служба московской команды. 32-летний россиянин будет выступать за клуб под 5-м номером.

В прошлом сезоне Нойштедтер провел за «Динамо» 21 матч и сделал две результативные передачи. Предыдущий контракт игрока с бело-голубыми действовало до конца июля 2020 года.

В активе Нойштедтера 13 матчей за сборную России.