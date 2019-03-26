Слепаков - об Аршавине: "Считаю его талантливейшим игроком за последние не знаю сколько лет"

Российский продюсер, комедийный актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков в интервью "СЭ" высказался в адрес тренера академии "Зенита" Андрея Аршавина. Слепаков написал песню про экс-футболиста, посвятив ее провалу сборной России в стыковых матчах со Словенией в 2009-м и вылету с Евро-2012.

– Почему вам не нравится Аршавин?

– Мне он очень нравится! Я больше всего люблю пересматривать нарезку, где он четыре гола забил за "Арсенал". Мне очень нравится его удивление от этих событий. Слушайте, вообще я считаю Аршавина талантливейшим игроком за последние не знаю сколько лет. Но на тот момент опять же перекрыли эмоции. Почему? Потому что после чемпионата Европы все многого от него ждали, а он не оправдал ожиданий. Вообще – это все в песне сказано. Ваш вопрос какой-то бессмысленный. Кстати, я тогда долго думал – петь эту песню или нет. Но в итоге ребята убедили выступить с ней.

– А в чем были сомнения?

– Не хотел обижать Аршавина. Порой с таким интересом наблюдаю, как наши игроки выходят один на один. Кажется, что у них в этот момент возникает изумление, граничащее с ужасом. И в большинстве случаев они не знают, что делать. А у европейских игроков этого нет. Такое впечатление, что наших просто не готовят к тому, что можно выйти один на один.

Им нужны психологи, которые должны объяснить, что в игре может возникнуть такой случай… "То есть, скорее всего, этого не будет, Вася… Но ты должен быть готов, что случайно мяч так отскочит, попадет к тебе и ты окажешься один на один с вратарем. И в этот момент ты должен решительно пробить по воротам. Не искать, кому отдать назад, взять ответственность на себя, рискнуть и поразить цель".

Думаю, что с западными футболистами эту работу проводят. Они тоже часто промахиваются, но у них почему-то нет растерянности. А у наших – есть. Мне их в этот момент так жалко. Думаю, как же они переживают.

Вспоминаю ту игру, когда я выступал за кавээнщиков. Меня хватило на большом поле ровно на 2,5 минуты. Я очень быстро побежал. Обыграл Дворковича, Башарова, резким финтом ушел от Сюткина. Бегу и думаю: да я, наверное, могу на самом высоком уровне выступать! Поле такое большое, мяч кидаешь и догоняешь его. Все легко. И через две минуты я сдох. И ушел с поля. Сидел минут 10, потом опять вышел, но уже не так бодро. Ну так вот, был момент, когда я прорвался к штрафной и то ли удар нанес, то ли пас кому-то дал и не решился ударить.

Я этот момент прокручивал у себя в голове, наверное, год! Жалел – как же я не сделал, было же столько вариантов. И второй раз – мне кавээнщик Антон Морозенко навесил, но вместо удара по воротам получилось так, что мяч почему-то отскочил от моего лба и отлетел обратно к Антону Морозенко. И я потом тоже думал: почему я голову не повернул, идиот!

И это я так думал! А я вообще не обязан хорошо играть в футбол! Я вообще пожилой мужчина! А что же творится с профессионалами, когда они выходят один на один и не забивают, когда пенальти не реализуют?! Здесь действительно нужна работа с психологом, чтобы через это все пройти. Я очень переживаю за них в эти моменты. (Максим Максимов)

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