«Следующий на выход Тедеско?» Реакция болельщиков «Спартака» на увольнение Цорна

«Спартак» объявил об отставке Томаса Цорна с поста генерального директора. Болельщики отреагировали на эту новость многочисленными комментариями.

андрей: «Удачи Томасу. И новому ГД сил и терпения»

ВернулисьПравить: «Покидают «Спартак» систематически, но, к сожалению, все не т. е...»

Андрей: «Вот я одного не пойму, нельзя было подождать 4 тура???»

Сергей Мыльников: «Не поверю, пока фотку стадиона не увижу!»

Дмитрий И: «Цирк...»

Стипе: «Следующий, думаю, на выход Тедеско? Надеюсь, у него хватит ума сделать это, чтоб сохранить свою репутацию».

DVNI€L: «Просто шапито, уже просто стыдно за все это! Позорище»

Имя не может быть пустым: «Сдается мне Черчесова хотят на пост ГТ, у нового директора такая цель будет стоять»

Артем Кузнецов: «Верное решение»

Павел: «Это от жары»

Борщев АН: «Готов принять пост гендира. Спартач в третьем поколении, 25 лет в ВМФ, могу материться, могу не материться. хуже точно не сделаю»