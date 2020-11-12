Следственный комитет направил обращение адвоката избитого Широковым судьи в прокуратуру

Следственный комитет РФ направил обращение адвоката Александра Островского, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, о переквалификации дела на покушение на убийство в прокуратуру города Москвы.

— Прокуратура должна рассмотреть обращение, которое переслал Следственный комитет, и вынести решение по существу, — заявил «СЭ» Островский. — Они должны принять решение либо о переквалификации дела, либо дать мотивированное постановление об отказе. (Севастиан Терлецкий)

Избитый Широковым судья Данченков подал жалобу на имя Генерального прокурора // Дело об избиении арбитра Широковым поступило в суд