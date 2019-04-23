Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по процессу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева адвокат форварда "Зенита" Андрей Ромашов зачитал материалы дела. В частности, он огласил ходатайство о проведении экспертизы с применением полиграфа при допросе подсудимых, а также потерпевших – водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.

– Имеется ходатайство о проведении экспертизы с применением полиграфа при допросе подсудимых, а также потерпевших Соловука, Гайсина и Пака, – сказал Ромашов. – Далее имеется отказ на ходатайство о проведении полиграфа. Следователь пришел к такому выводу, "так как самостоятельно должен решать данные действия". И – "в настоящее оснований для подобного исследования не имеется". То есть люди просят проверить показания на полиграфе, но следователь отказывает. Хотя в каждом допросе свидетелей следователь уточняет, готовы ли они пройти полиграф. (Александр Рогулев)

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский футбольный тренер Александр Протасовицкий обвиняются по двум статьям – "побои" и "хулиганство" Утром 8 октября 2018 года в двух драках от компании пострадали сначала водитель Соловчук, а потом – чиновник Пак и его знакомый Гайсин.

Суд узнал о проблемах Кокорина. Live!