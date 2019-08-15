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Сколько «Спартак» заплатил за Тила? Инсайд «СЭ»

15 августа 2019, 16:45
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Стала известна точная сумма, которую «Спартак» заплатил голландскому АЗ за 21-летнего атакующего полузащитника Гуса Тила.

Голландский клуб получит 15 миллионов евро плюс еще один миллион в виде бонусов. Выполнение бонуса легко достижимо — можно говорить о суммарной цифре трансфера — 16 миллионов евро.

Голландец уже дебютировал за красно-белых в чемпионате России: он отыграл матч с «Ахматом» (3:1) и сделал две результативные передачи. (Сергей Егоров)

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