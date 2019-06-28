Симонян вернулся домой, о госпитализации речи не идет

Первый вице-президент РФС Никита Симонян находился в больнице на плановом обследовании, о госпитализации речи не идет. Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе РФС.

Ранее телеграм-канал "Мутко против" распространил информацию, согласно которой 92-летнего Симоняна госпитализировали в реанимацию одной из московских больниц.

– Сообщаем, что первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян сегодня находился на плановом обследовании в одной из московских больниц и уже вернулся домой. О его госпитализации речи не идет, – сказали в пресс-службе. (Илья Андреев)

92-летний Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака", на его счету 160 голов. Экс-футболист выступал за красно-белых с 1949 по 1959 год. Становился четырежды чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958). Со сборной СССР​ выиграл золотую медаль на Олимпиаде-1956 в Мельбурне.

Никита Симонян доставлен в больницу