Никита Симонян доставлен в больницу

Прославленный ветеран "Спартака" и первый вице-президент РФС Никита Симонян госпитализирован в московскую больницу, сообщает телеканал "РЕН ТВ".

"Давление поднялось. Я с утра с ним разговаривал. Сказал, что надо поехать в больницу. Сейчас его обследуют. Там ничего нет", – сказал президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян в беседе с журналистами "РЕН ТВ".

92-летний Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака", на его счету 160 голов. Экс-футболист выступал за красно-белых с 1949 по 1959 год. Становился четырежды чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958). Со сборной СССР​ выиграл золотую медаль на Олимпиаде-1956 в Мельбурне.