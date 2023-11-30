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Сегодня, 12:24

Силкин заявил, что достижение Шунина не является случайным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал достижение вратаря бело-голубых Антона Шунина, который провел 358-й матч за команду и сравнялся по этому показателю с легендой клуба Львом Яшиным, выйдя на поле в первом четвертьфинальном матче ФОНБЕТ Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом».

«Прежде всего надо отметить, что Антон является воспитанником «Динамо», болельщики очень любят и ценят таких игроков. Порой ему приходилось пропускать некоторые матчи по причине травм, но он всегда был основным вратарем команды при каждом тренере. Его достижение не случайность», — приводит слова Силкина RT.

Матч с «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России стал для 36-летнего голкипера 358-м в составе московского клуба и сравнялся по этому показателю с Львом Яшином. На второй строчке находится Александр Маховиков (363), рекордсмен — Александр Новиков (395).

Шунин выступает за основную команду «Динамо» с 2007 года. В текущем сезоне он сыграл за бело-голубых 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов. 2 встречи Шунин провел на ноль.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1238719-silkin-shunin-dostizhenie
Антон Шунин
Сергей Силкин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
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 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
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13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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