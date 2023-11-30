Силкин заявил, что достижение Шунина не является случайным

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал достижение вратаря бело-голубых Антона Шунина, который провел 358-й матч за команду и сравнялся по этому показателю с легендой клуба Львом Яшиным, выйдя на поле в первом четвертьфинальном матче ФОНБЕТ Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом».

«Прежде всего надо отметить, что Антон является воспитанником «Динамо», болельщики очень любят и ценят таких игроков. Порой ему приходилось пропускать некоторые матчи по причине травм, но он всегда был основным вратарем команды при каждом тренере. Его достижение не случайность», — приводит слова Силкина RT.

Матч с «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России стал для 36-летнего голкипера 358-м в составе московского клуба и сравнялся по этому показателю с Львом Яшином. На второй строчке находится Александр Маховиков (363), рекордсмен — Александр Новиков (395).

Шунин выступает за основную команду «Динамо» с 2007 года. В текущем сезоне он сыграл за бело-голубых 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов. 2 встречи Шунин провел на ноль.