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Сегодня, 12:35

Круговой высказался о номинации на премию «Первая пятерка»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футболист «Зенита» Данил Круговой после первого матча четвертьфинала плей-офф Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России, в котором бело-голубые обыграли петербуржцев со счетом 1:0, высказался о номинации на премию «Первая пятерка».

«Среди номинантов на «Первую пятерку» нет игроков «Зенита»? А у нас в команде есть молодые? У нас из молодых футболистов есть только Васильев и Коваленко. Как в клубе идут дела с развитием молодежи? На этот вопрос я уже ответить не могу. Это надо спрашивать у руководства», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Награда вручается игроку не старше 21 года, сыгравшему не менее одной трети матчей своей команды в чемпионате России. В прошлом году обладателем премии стал Сергей Пиняев, на тот момент выступавший в «Крыльях Советов».

Источник: https://metaratings.ru/news/krugovoi-o-premii-pervaya-pyaterka-u-nas-iz-molodykh-futbolistov-est-tolko-vasilev-i-kovalenko-310560/
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

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И К Ж
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