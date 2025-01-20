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Сегодня, 05:05

Силкин считает, что Грулев перешел в «Пари НН» из-за недовольства игровым временем

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Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о переходе полузащитника Вячеслава Грулева в «Пари НН».

«Я его знаю хорошо, он амбициозный парень. Он посчитал, что там будет лучше для него, и место гарантировано за ним. Чтобы тебя вставили в состав, надо приносить пользу. Получится или нет, никто не знает. Нужно смотреть по окончании сезона. Вообще, считаю, что он ушел, потому что не доволен маленьким игровым временем», — сказал Силкин Vprognoze.ru.

Грулев уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2019/20. Тогда он находился в клубе на правах аренды.

В этом сезоне Грулев провел за бело-голубых 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: Vprognoze.ru.
Вячеслав Грулев
Сергей Силкин
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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