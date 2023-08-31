Силкин раскритиковал Сазонова после ухода в «Торино»: «Динамо» не ослабло. Он совершал очень много ошибок»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» оценил переход защитника Сабы Сазонова в «Торино».

«С его уходом «Динамо» не ослабло. Как защитник, он совершал очень много ошибок. Переход в другую команду для него вызов, и итальянский чемпионат набирает обороты. Если там он сможет играть в стартовом составе, это большой плюс, если нет, будет сидеть на лавке. С трансферами «Динамо» в этом сезоне палка о двух концах. С одной стороны, команда, которая ставит перед собой чемпионские цели, должна удерживать хороших игроков. С другой, молодым игрокам надо развиваться», — сказал Силкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Контракт «Торино» с грузинским футболистом подписан до лета 2027 года.

Ранее «СЭ» сообщал, что итальянский клуб заплатит «Динамо» за трансфер Сазонова 2,5 миллиона евро плюс еще 250 тысяч бонусом. Также отмечалось, что московский клуб получит 15 процентов от последующей продажи 21-летнего грузина.