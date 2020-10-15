Шведы Альмквист и Гигович стали игроками «Ростова»

Полузащитник Понтус Альмквист перешел в «Ростов», сообщает официальный сайт клуба. Ранее швед выступал за «Норчепинг».

21-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч за «Норчепинг» и забил пять мячей при двух голевых передачах.

Также команду пополнил еще один шведский игрок Армин Гигович. Он выступал у себя на родине за «Хельсингборг». 18-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей в чемпионате Швеции. В его активе один гол и один результативный пас.