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Шведы Альмквист и Гигович стали игроками «Ростова»

21:02
Понтус Альмквист. Фото ФК «Ростов».
Понтус Альмквист. Фото ФК «Ростов».
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Полузащитник Понтус Альмквист перешел в «Ростов», сообщает официальный сайт клуба. Ранее швед выступал за «Норчепинг».

21-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч за «Норчепинг» и забил пять мячей при двух голевых передачах.

Также команду пополнил еще один шведский игрок Армин Гигович. Он выступал у себя на родине за «Хельсингборг». 18-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей в чемпионате Швеции. В его активе один гол и один результативный пас.

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