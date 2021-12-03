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Шварц прокомментировал акцию болельщиков с уходом с фанатской трибуны в ближайшем туре РПЛ

13:20
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался об акции болельщиков с уходом с фанатской трибуны в ближайшем туре Тинькофф РПЛ.

«Я знаю об этой акции, но не могу полностью оценить всю ситуацию. Складывается конфликт двух сторон. Я считаю, что нужно найти максимально быстрое решение проблем. Очевидно, что все команды хотят играть при поддержке трибун. После первого тайма мы лишимся этого — нам этого не хочется. На игру с «Уфой» допустят 70% болельщиков - это радует.

В воскресенье нас ждет серьезный соперник. В последних матчах «Уфа» ни разу не проиграла. Встреча со «Спартаком» очень хорошо складывалась для уфимцев, но не удержали. Конечно, стоит выделить нападающих - Гамид Агаларов, который очень опасен. Мы будем стараться использовать свои моменты, чтобы получить 3 очка

После каждой игры мы смотрим на наше положение. И на верхнюю часть таблице и на нижнюю. Мы рады тому, где мы находимся. Мы понимаем всю текущую ситуацию, но не тратим энергию на лишние переживания. Готовимся всегда к следующему матчу — как, например, сейчас против «Уфы».

Напомним, 28 ноября после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2) полиция начала задерживать болельщиков московской команды. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке встречи.

Позже фанаты ЦСКА объявили об акции с уходом с фанатской трибуны в ближайшем туре РПЛ. К акции присоединились болельщики «Динамо», «Зенита», «Спартака», «Ростова», «Крыльев Советов» и других клубов лиги.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

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Артем Бухаев все материалы автора

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