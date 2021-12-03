Шварц прокомментировал акцию болельщиков с уходом с фанатской трибуны в ближайшем туре РПЛ
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался об акции болельщиков с уходом с фанатской трибуны в ближайшем туре Тинькофф РПЛ.
«Я знаю об этой акции, но не могу полностью оценить всю ситуацию. Складывается конфликт двух сторон. Я считаю, что нужно найти максимально быстрое решение проблем. Очевидно, что все команды хотят играть при поддержке трибун. После первого тайма мы лишимся этого — нам этого не хочется. На игру с «Уфой» допустят 70% болельщиков - это радует.
В воскресенье нас ждет серьезный соперник. В последних матчах «Уфа» ни разу не проиграла. Встреча со «Спартаком» очень хорошо складывалась для уфимцев, но не удержали. Конечно, стоит выделить нападающих - Гамид Агаларов, который очень опасен. Мы будем стараться использовать свои моменты, чтобы получить 3 очка
После каждой игры мы смотрим на наше положение. И на верхнюю часть таблице и на нижнюю. Мы рады тому, где мы находимся. Мы понимаем всю текущую ситуацию, но не тратим энергию на лишние переживания. Готовимся всегда к следующему матчу — как, например, сейчас против «Уфы».
Напомним, 28 ноября после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2) полиция начала задерживать болельщиков московской команды. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке встречи.
Позже фанаты ЦСКА объявили об акции с уходом с фанатской трибуны в ближайшем туре РПЛ. К акции присоединились болельщики «Динамо», «Зенита», «Спартака», «Ростова», «Крыльев Советов» и других клубов лиги.
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