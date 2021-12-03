Шварц об уходе Рангника из «Локо»: «Не думаю, что могу куда-то уйти»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера «МЮ».
«Есть ли такие предложения, как у Рангника, от которых нельзя отказываться? Я абсолютно не думаю, что могу куда-то уйти. Я полностью сосредоточен на «Динамо». Хотя, конечно, клуб моей мечты — это команда, где я начал», — сказал Шварц.
О назначении Рангника главным тренером «МЮ» стало известно 29 ноября. Контракт рассчитан до конца текущего сезона. Рангник будет руководить «Манчестер Юнайтед» с матча 15-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
В июле Рангник был назначен руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю