Шварц об уходе Рангника из «Локо»: «Не думаю, что могу куда-то уйти»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера «МЮ».

«Есть ли такие предложения, как у Рангника, от которых нельзя отказываться? Я абсолютно не думаю, что могу куда-то уйти. Я полностью сосредоточен на «Динамо». Хотя, конечно, клуб моей мечты — это команда, где я начал», — сказал Шварц.

О назначении Рангника главным тренером «МЮ» стало известно 29 ноября. Контракт рассчитан до конца текущего сезона. Рангник будет руководить «Манчестер Юнайтед» с матча 15-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

В июле Рангник был назначен руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».