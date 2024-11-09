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Сегодня, 21:00

Шунин рассказал о прохождении стажировки в «Пари НН»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о своей жизни после ухода из клуба.

— Хочу познать футбол с другой стороны. Очень интересно. Прошел в одном клубе стажировку, знакомые пригласили. У меня хороший друг Александр Удальцов в «Пари НН». Посмотрел, как они работают. Все очень позитивно. Смотрел больше внутри клуба.

Также игрок оценил выступления бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.

— Всегда не любил говорить о результатах, когда проходит половина сезона. Надо смотреть весной. Тогда решим, хороший сезон или нет. Хотел бы передать ребятам привет, с кем я играл долгое время, чтобы они радовали болельщиков классной игрой, боролись только за первое место, за золотые медали.

37-летний вратарь является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2007 года и покинул ее минувшим летом в связи с истечением контракта.

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
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9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
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Ахмат – Зенит
 - : -
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