«Надеюсь, Захарян и Тюкавин останутся в «Динамо». Шунин — о будущем юных динамовцев
Вратарь «Динамо» Антон Шунин подчеркнул: он бы не хотел, чтобы из команды ушли Арсен Захарян и Константин Тюкавин.
— Постоянно пишут про Захаряна, Тюкавина, отправляя их то в «Барселону», то в «Челси», то в «Манчестер Сити». Как молодым футболистам оставаться «на земле», и помогаешь ли ты в этом, даёшь какие-то советы?
— Я бы, конечно, не хотел, чтобы они все это читали, потому что многое просто выдумано. Когда ты молодой и у тебя все получается, ты окрылён, забиваешь, отдаешь голевые, но без спадов в карьере не бывает. Этот момент важно выдержать, не копаться в себе слишком много, а двигаться дальше. Я надеюсь, что Захарян и Тюкавин будут развиваться, не уйдут из клуба, а помогут «Динамо» двигаться вверх по турнирной таблице. Часто общаемся, подкалываем их, требуем, чтобы не сильно расслаблялись. Стараюсь помогать им. Особенно после матчей: подхожу, разговариваю. После «Арсенала» у меня были претензии, которые я сказал Захаряну. Он со мной согласился, пообщались нормально. Все в позитивном ключе.
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