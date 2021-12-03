Вратарь «Динамо» Антон Шунин подчеркнул: он бы не хотел, чтобы из команды ушли Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

— Постоянно пишут про Захаряна, Тюкавина, отправляя их то в «Барселону», то в «Челси», то в «Манчестер Сити». Как молодым футболистам оставаться «на земле», и помогаешь ли ты в этом, даёшь какие-то советы?