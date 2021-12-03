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«Надеюсь, Захарян и Тюкавин останутся в «Динамо». Шунин — о будущем юных динамовцев

12:15
Константин Тюкавин и Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Тюкавин и Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин подчеркнул: он бы не хотел, чтобы из команды ушли Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

— Постоянно пишут про Захаряна, Тюкавина, отправляя их то в «Барселону», то в «Челси», то в «Манчестер Сити». Как молодым футболистам оставаться «на земле», и помогаешь ли ты в этом, даёшь какие-то советы?

— Я бы, конечно, не хотел, чтобы они все это читали, потому что многое просто выдумано. Когда ты молодой и у тебя все получается, ты окрылён, забиваешь, отдаешь голевые, но без спадов в карьере не бывает. Этот момент важно выдержать, не копаться в себе слишком много, а двигаться дальше. Я надеюсь, что Захарян и Тюкавин будут развиваться, не уйдут из клуба, а помогут «Динамо» двигаться вверх по турнирной таблице. Часто общаемся, подкалываем их, требуем, чтобы не сильно расслаблялись. Стараюсь помогать им. Особенно после матчей: подхожу, разговариваю. После «Арсенала» у меня были претензии, которые я сказал Захаряну. Он со мной согласился, пообщались нормально. Все в позитивном ключе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

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Константин Алексеев все материалы автора

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