Шунин надеется выиграть титул с «Динамо»

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин очень хочет выиграть титул с московской командой, сообщает официальный сайт бело голубых.

32-летний Шунин выступает за «Динамо» с 2007 года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 5 матчах.

— Конечно, очень хочется выиграть с «Динамо» титул, — приводит слова Шунина пресс-служба столичной команды. — Я вижу, что сейчас мы, весь клуб в целом, движемся в правильном направлении.

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