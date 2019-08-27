Шунин надеется выиграть титул с «Динамо»
18:48
Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин очень хочет выиграть титул с московской командой, сообщает официальный сайт бело голубых.
32-летний Шунин выступает за «Динамо» с 2007 года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 5 матчах.
— Конечно, очень хочется выиграть с «Динамо» титул, — приводит слова Шунина пресс-служба столичной команды. — Я вижу, что сейчас мы, весь клуб в целом, движемся в правильном направлении.
Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...