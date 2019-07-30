07:55 | Футбол — РПЛ

Шунич надеется, что победа над "Уралом" поможет "Динамо" перед матчем со "Спартаком"

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Защитник "Динамо" Тони Шунич - о победе над "Уралом" (2:0) в третьем туре чемпионата России и о предстоящем дерби против "Спартака".

 — Победа над "Уралом" крайне важна для нас, ведь впереди очень сложный матч со "Спартаком", —   Шунич. — Надеюсь, этот результат поможет нам в психологическом плане перед дерби. Это должно придать нам уверенности в дальнейшем.

Матч "Спартак" - "Динамо" состоится 3 августа и начнется в 19.00 по московскому времени. 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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