Шунич надеется, что победа над "Уралом" поможет "Динамо" перед матчем со "Спартаком"

Защитник "Динамо" Тони Шунич - о победе над "Уралом" (2:0) в третьем туре чемпионата России и о предстоящем дерби против "Спартака".

— Победа над "Уралом" крайне важна для нас, ведь впереди очень сложный матч со "Спартаком", — Шунич. — Надеюсь, этот результат поможет нам в психологическом плане перед дерби. Это должно придать нам уверенности в дальнейшем.

Матч "Спартак" - "Динамо" состоится 3 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.

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