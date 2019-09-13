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Шпрыгин может обжаловать решение ФИФА о дисквалификации

18:26
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Бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение ФИФА об отстранении от участия в футбольной деятельности на два года. Согласно 83 статье кодекса этики ФИФА, решения, принятые судебной палатой, являются окончательными и подлежат обжалованию в Спортивном арбитражном суде, сообщает ТАСС.

В своем решении судебная палата установила, что Шпрыгин нарушил статью 22 (дискриминация и диффамация) Кодекса этики ФИФА и в результате наложила на него запрет на два года на участие в любой связанной с футболом деятельности (административной, спортивной или любой другой) как на национальном, так и на международном уровне. Кроме того, на него наложен штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6884618

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