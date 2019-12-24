Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим игроком в Узбекистане по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба желто-синих.

В голосовании 24-летний Шомуродов опередил бывшего игрока «Анжи» и капитана сборной Узбекистана Одила Ахмедова. Для Элдора эта победа стала первой в его карьере.

В текущем сезоне Шомуродов провел 21 матч за «Ростов», забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

За сборную провел 13 игр в 2019-м отметился 13 забитыми мячами.