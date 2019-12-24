Шомуродов — лучший футболист Узбекистана в 2019 году
17:33
Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим игроком в Узбекистане по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба желто-синих.
В голосовании 24-летний Шомуродов опередил бывшего игрока «Анжи» и капитана сборной Узбекистана Одила Ахмедова. Для Элдора эта победа стала первой в его карьере.
В текущем сезоне Шомуродов провел 21 матч за «Ростов», забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
За сборную провел 13 игр в 2019-м отметился 13 забитыми мячами.
Элдор Шомуродов — лучший футболист Узбекистана-2019 ?— Football Club Rostov (@rostovfc) December 24, 2019
Эта первая подобная награда форварда в карьере.#ФКРостов #МыРостов #Шомуродов #Шомаhttps://t.co/xL8i6u7M5u pic.twitter.com/vFm96ZFWEX
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