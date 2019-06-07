Шомуродов и Песьяков продлили контракты с "Ростовом"

"Ростов" объявил о подписании новых контрактов с вратарем Сергеем Песьяковым и форвардом Элдором Шомуродовым​.

Соглашение с голкипером продлено на 3 года, с футболистом сборной Узбекистана​ – на 5 лет, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний Песьяков выступает за "Ростов" с 2017 года. В прошедшем сезоне на его счету 28 матчей и 28 пропущенных голов.

23-летний Шомуродов перешел в "Ростов" в 2017 году. В сезоне 2018/19 нападающий провел 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.