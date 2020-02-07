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Шкурин и Караев — о своих дебютных голах за ЦСКА

19:19
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ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл команду «Ориуэла» из третьего испанского дивизиона со счетом 2:0. Голы в составе армейцев забили нападающие Давид Караев и Илья Шкурин.

— Доволен только голом. А так своими действиями никогда до конца не доволен, — сказал Шкурин в интервью клубному каналу.

Как разобрался в моменте с голом? Да просто ударил, что есть сил.

— Самое главное, что выиграли, — добавил Караев. — Для каждого нападающего забить гол — это задача. Выполняем свою работу.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=X2fljpPVDHY&feature=emb_title

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