Шкурин и Караев — о своих дебютных голах за ЦСКА
19:19
ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл команду «Ориуэла» из третьего испанского дивизиона со счетом 2:0. Голы в составе армейцев забили нападающие Давид Караев и Илья Шкурин.
— Доволен только голом. А так своими действиями никогда до конца не доволен, — сказал Шкурин в интервью клубному каналу.
Как разобрался в моменте с голом? Да просто ударил, что есть сил.
— Самое главное, что выиграли, — добавил Караев. — Для каждого нападающего забить гол — это задача. Выполняем свою работу.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=X2fljpPVDHY&feature=emb_title
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