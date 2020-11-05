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Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение арбитра

18:21
Роман Широков ударил арбитра на любительском турнире. Фото Василий Пономарев/Пресс-служба Московского Кубка Селебрити
Роман Широков ударил арбитра на любительском турнире. Фото Василий Пономарев/Пресс-служба Московского Кубка Селебрити
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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении экс-футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего Романа Широкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений)... Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Напомним, во время любительского матча Широков ударил руками и ногами арбитра Никиту Данченкова, против экс-игрока национальной команды заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201105/shirokov-1583239594.html

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