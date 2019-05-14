Широков считает, что Дзюбе стоит переезжать в Англию

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков высказал мнение, что форварду команды Артему Дзюбе стоит перейти в английский клуб, если у него будет такая возможность.

- Стоит ли Дзюбе переезжать в Англию? Конечно. Здесь все выиграно, - сказал Широков в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Тем более, он давно хотел поехать, попробовать. Возраст? В Англии не смотрят в паспорт. Тем более, если он сам понимает, что он готов, то надо ехать.

30-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 36 матчей за "Зенит", забил 13 мячей и отдал 16 голевых передач. Вместе с командой он стал чемпионом России.

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