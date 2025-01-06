Широков рассказал об интересе со стороны «Борнмута» в 2015 году

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков рассказал, что в 2015 году к нему проявлял интерес клуб АПЛ «Борнмут».

«Чтобы официально кто-то предлагал, я не слышал. На уровне разговоров было что-то, но это несерьёзно, по большому счёту. Кто конкретно интересовался? Якобы «Борнмут». Это был 2015 год», — цитирует Широкова Metaratings.ru.

43-летний экс-футболист завершил спортивную карьеру 1 июля 2016 года. За всю карьеру Широков забил 69 голов и отдал 39 результативных передач в 321 встрече. Бывший полузащитник является воспитанником ЦСКА, он выступал за основную команду армейцев, а также в составах «Истры», «Видного», «Сатурна», «Рубина», «Химок», «Зенита», «Краснодара» и «Спартака».