Широков прокомментировал возвращение Промеса в «Спартак»: «Он сильнее нынешних футболистов красно-белых»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес может вернуться в состав красно-белых. Широков и Промес вместе выступали за «Спартак» в сезоне 2014/2015.

— Безусловно, Промес станет усилением для «Спартака». Если исходить из того, кто сейчас играет в команде, он точно усилит игру, — сказал Широков «СЭ». — Он был отличным партнером. Быстрый и техничный игрок, может обыграть один в один. Он явно лучше по уровню нынешних футболистов «Спартака». По характеру он суперский, душа компании. Посмотрите на него, он всегда с улыбкой.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Всего за красно-белых он провел 135 матчей, в которых забил 66 мячей и сделал 33 передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17,5 миллиона евро.

(Сергей Федоров)