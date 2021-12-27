Широков назвал Акинфеева лучшим вратарем года в России
Экс-футболист «Зенита» Роман Широков рассказал, кого считает лучшим вратарем года в России.
«У нас один игрок, который выступает на стабильно высоком уровне — Акинфеев. Сафонов, как только обретет стабильность и будет играть как во второй половине сезона, станет безоговорочно лучшим. Но по году Акинфеев был лучшим вратарем», — приводит слова Широкова «Чемпионат».
В текущем сезоне 35-летний Акинфеев провел 18 матчей за команду, в которых пропустил 16 мячей. Девять встреч он провел без пропущенных голов.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4558761-shirokov-akinfeev-luchshij-vratar-2021-goda-v-rpl-stabilno-vysokij-uroven.html
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