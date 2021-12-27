В «Химках» назвали цену, за которую готовы продать вратаря Лантратова
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что клуб готов зимой расстаться с вратарем Ильей Лантратовым. По информации «Чемпионат», покупатель 26-летнего россиянина должен будет заплатить три миллиона евро.
«Мы не готовы зимой отпускать Лантратова. Куда? Предложений не было, — сказал Терюшков «СЭ». — Когда предложения появятся, то будем рассматривать. За какую цену готовы отпустить Илью? Пять миллионов. У него достаточно большая цена на рынке. Ниже четырех миллионов отпускать мы его точно не готовы. Предложение должно быть достойное».
В этом сезоне РПЛ Лантратов пропустил 31 гол в 18 матчах за «Химки».
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