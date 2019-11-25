Шесть футболистов клубов российской премьер-лиги были проверены РУСАДА на допинг в октябре
10:28
Российское антидопинговое агентство в октябре протестировало на допинг шестерых футболистов российской премьер-лиги, сообщает ТАСС.
Среди проверенных оказались капитан «Динамо» Антон Шунин и нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. В октябре также прошли тестирование одноклубник Шунина Вячеслав Грулев (второе за год), защитник «Краснодара» Сергей Петров, а также игроки молодежного состава «Спартака» Дмитрий Маркитесов и Даниил Петрунин.
Инспекторы допинг-контроля РУСАДА во второй месяц осени не обошли вниманием и Олимп — ФНЛ, проверив двух футболистов московского «Торпедо»: Игоря Лебеденко и Ивана Сергеева.
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