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Сегодня, 11:35

Шавло: «Роша и Мойзес — очень подленькие футболисты»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился эмоциями от победы красно-белых над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура и прокомментировал драку, которая произошла во втором тайме встречи.

На 54-й минуте после стычки были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и полузащитник спартаковцев Руслан Литвинов.

«Мы увидели победу «Спартака» на поле ЦСКА после долгого перерыва. Если говорить о впечатлениях от игры, то хочу сказать, что такой арбитр не должен судить подобные дерби. Изначально им были сделаны ошибки. В первом нарушении правил против Бонгонды он должен был фиксировать фол. Потом все постепенно нагнеталось и в итоге вылилось в массовую драку. Вообще считаю, что Роша и Мойзес — очень подленькие футболисты. Они во многих матчах играют на играни красной карточки. Футбол — это игра, а не бойня. Роша, кстати, мог в одном из моментов забить головой, и вопросов бы не было. А Мойзес руками схватил игрока соперника.
Считаю, что «Спартак» переиграл ЦСКА. Он имел преимущество в контроле мяча. ЦСКА не нанес ни одного удара в створ «Спартака». Это удивило. Не согласен с удалением Литвинова. Он не бил, а только руку подставил и держал, чтобы Роша дальше не распоясался. Правильно сказал кто-то из экспертов, что судьи искали возможность, чтобы уравнять шансы. Вот и нашли. Когда Роша уходил с поля, он схватил за руку резервного арбитра, потом пнул бутылку. Я и говорю, что они считают себя здесь королями. Судить нужно по правилам, а не по понятиям», — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».

После 14 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с 24 очками идет на шестой строчке.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
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ЦСКА – Спартак
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