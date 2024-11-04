Шавло: «Роша и Мойзес — очень подленькие футболисты»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился эмоциями от победы красно-белых над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура и прокомментировал драку, которая произошла во втором тайме встречи.

На 54-й минуте после стычки были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и полузащитник спартаковцев Руслан Литвинов.

«Мы увидели победу «Спартака» на поле ЦСКА после долгого перерыва. Если говорить о впечатлениях от игры, то хочу сказать, что такой арбитр не должен судить подобные дерби. Изначально им были сделаны ошибки. В первом нарушении правил против Бонгонды он должен был фиксировать фол. Потом все постепенно нагнеталось и в итоге вылилось в массовую драку. Вообще считаю, что Роша и Мойзес — очень подленькие футболисты. Они во многих матчах играют на играни красной карточки. Футбол — это игра, а не бойня. Роша, кстати, мог в одном из моментов забить головой, и вопросов бы не было. А Мойзес руками схватил игрока соперника.

Считаю, что «Спартак» переиграл ЦСКА. Он имел преимущество в контроле мяча. ЦСКА не нанес ни одного удара в створ «Спартака». Это удивило. Не согласен с удалением Литвинова. Он не бил, а только руку подставил и держал, чтобы Роша дальше не распоясался. Правильно сказал кто-то из экспертов, что судьи искали возможность, чтобы уравнять шансы. Вот и нашли. Когда Роша уходил с поля, он схватил за руку резервного арбитра, потом пнул бутылку. Я и говорю, что они считают себя здесь королями. Судить нужно по правилам, а не по понятиям», — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».

После 14 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с 24 очками идет на шестой строчке.