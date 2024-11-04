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Кобелев объяснил, чем ему не понравилось дерби ЦСКА — «Спартак»

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился своими впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (0:2), выделив моменты, которые вызвали у него недовольство.

«Футбола было очень мало, было много борьбы, что в принципе в дерби допустимо. Но еще больше было необоснованных потерь, поэтому об игре тут говорить вряд ли стоит. Плюс драки непонятные. Я думаю, что мне лично игра вообще не понравилась. «Спартак» взял три очка, с моей точки зрения, заслуженно, он выглядел получше», — приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

Благодаря победе над армейцами «Спартак» поднялся на пятое место турнирной таблицы РПЛ с 25 очками в 14 матчах. ЦСКА опустился на шестую строчку, красно-синие отстают от красно-белых на 1 очко.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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 - : -
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 - : -
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10.11 13:00
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 - : -
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Спартак – Акрон
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